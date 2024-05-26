boss bf-2 flanger

BOSSBF２フランジャーになります。使い込まれた雰囲気が出てきている部類だと思います。追伸左端の上下のノブが連動して動くということで販売をキャンセル致しましたがノブの軸の垂直を確認したところ、若干のブレが上下のノブを接触させて連動してしまう不具合が見つけられたため垂直を確保致しましたところ不具合が収まり互いに正常に動くことを確認致しましたので再度出品致しました。プチプチでしっかり梱包の上、メルカリ便で発送致します。BOSSBF-2FlangerBOSS#BOSS#BOSSBF_2Flanger種類...エフェクター・プロセッサー



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