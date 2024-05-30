巻子臨書作品　関戸本古今集

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商品詳細
大きさ：38cmx176cm作品大きさ：半切大漢字作家が書いた仮名臨書作品です。#日展作家#読売書法展読売新聞社賞受賞
http://narcologia.ru/goods/stage352197.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper607109.html
http://narcologia.ru/goods/approximate606120.html
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