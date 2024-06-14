e1200 備前焼 蹲水指 蹲 水指 漆蓋 合わせ箱 茶道具

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e1200備前焼蹲水指蹲水指漆蓋合わせ箱茶道具--------------------------------------胴径18cm口径10.5cm高さ16cm口に窯傷がありますのでご確認ください。目立った傷みなく良い状態です。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。何卒ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。