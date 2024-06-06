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- 【霊峰富士】玉峰 971 掛け軸
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商品詳細
本紙約100✕41cm全体約183✕58cm絹：紙製箱付状態：本紙は概ね良好。※春夏秋冬の四季それぞれ季節掛け・節句掛け・正月掛け・茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景
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