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茶道具 茶箱用 茶碗 茶巾筒 振出 セット 三島 黒石窯 榊原勇一 新品未使用
商品番号 D89019365253
商品名

茶道具 茶箱用 茶碗 茶巾筒 振出 セット 三島 黒石窯 榊原勇一 新品未使用
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 4,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶箱用茶碗茶巾筒振出セット三島黒石窯榊原勇一紙箱入茶碗口径11.0高さ6.2cm振出胴径6.0cm高さ6.3cm摘まみ含まず茶巾筒胴径3.7cm高さ5.4cm新品未使用になります#茶道具#茶箱#茶碗#茶巾筒#巾筒#振出#三品セット#御本#狂言袴#紅安南#安南#黒石窯#万古#萬古#裏千家
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