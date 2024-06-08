日蓮聖人真筆！国宝立正安国論！豪華復刻巻物！日蓮宗！古筆古文書仏画仏像好きに！



日蓮聖人真筆！国宝立正安国論！豪華復刻巻物！日蓮宗！古筆古文書仏画 ...



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こちらの出品は・・・ 日蓮聖人真筆！国宝立正安国論！豪華復刻巻物！日蓮宗 です。デットストックのほぼ新品です。状態は保管による経年によるわずかなヤケやかすかな汚れ、スレなどの小さな傷、等ありますが、本体や内部は比較的きれいで鑑賞には問題ありません。検掛軸日蓮上人御本尊古筆古文書和本法華宗立正安国論墨蹟法華経高祖大師