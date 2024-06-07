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専用！ MAFEX ジャスティス・リーグ ブルース・ウェイン
商品番号 M52494060396
商品名

専用！ MAFEX ジャスティス・リーグ ブルース・ウェイン
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 7,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国内正規品一度開封したものになります。付属品は全て揃っています。付属の台座は未開封品です。コレクション品のため、箱に入れて保管していました。バットマンジャスティスリーグmafexマーベルレジェンドフィギュアーツ(S.H.Figuarts)DCマルチバース等出品中です！
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