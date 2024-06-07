専用！ MAFEX ジャスティス・リーグ ブルース・ウェイン

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商品詳細
国内正規品一度開封したものになります。付属品は全て揃っています。付属の台座は未開封品です。コレクション品のため、箱に入れて保管していました。バットマンジャスティスリーグmafexマーベルレジェンドフィギュアーツ(S.H.Figuarts)DCマルチバース等出品中です！
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http://narcologia.ru/goods/mythic214135.html
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MAFEX マフェックス No.076 ジャスティス リーグ ブルース ウェイン ノンスケール 塗装済み アクションフィギュア
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