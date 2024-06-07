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- 【茶道具】備前焼 耳付花入 人間国宝 藤原啓作
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商品詳細
親戚の倉庫で見つけました。親戚は茶道の師範をしていた経験があり、この陶器についてそのように聞いておりました。ですが、その親戚は亡くなっており、私自身は茶道に関しては全くの素人のため、真偽の判断はできかねます。ゴツゴツしていて重厚感があり、存在感がある商品かなと思います。写真を多角度から撮りましたので、ご覧くださいませ。以上のことをご理解頂ける方にお譲りできたら、ありがたいです。よろしくお願いいたします。サイズ（約）高さ20.5cm幅13cmcm【茶道具】備前焼 耳付花入人間国宝 藤原啓作銘あり刻印あり伝統工芸工芸美術陶器
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