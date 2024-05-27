琴古流尺八　佐竹銘一尺八寸管

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佐竹銘二印一尺八寸管名古屋を中心に活動していた尺八佐竹会の会主佐竹正治氏の作と思われます。製作技術が認められ「尺八博物館」にも佐竹銘尺八が所蔵されています。調律がしっかりされていて大変吹きやすく、メリ音のボリュームが大きく出るので気持ちが良いです。僅かな息でもよく鳴り、深みのある乙音それでいて伸びやかで艶のある甲音は三曲合奏や古典曲は勿論、現代曲にも充分使用出来る尺八です。見た目が良い高額な尺八なら上手く吹けると勘違いする人がいますが、技量の無い人が吹いても下手は下手です。尺八の音色は吹き手次第で決まります。焼印があっても調律の下手な製管師が多い中、関東以北ではあまり有名ではありませんが、初心者は勿論中級者にも充分使用出来る尺八だと思います。格安で、生涯使える良い尺八をお探しの方には最適でしょう。※歌口背面と裏孔付近に薄く割れが見られますが演奏に影響はありません。写真⑧⑨参照歌口カバー、尺八袋が付きます。歌口外径 約41mm歌口内径 約22mm管尻外径 約65mm管尻内径 約18mm重量 約405g海外発送、取り置き不可#琴古流尺八#山口五郎#青木鈴慕#一尺八寸#佐竹正治#佐竹銘尺八#三曲合奏#古典本曲#格安