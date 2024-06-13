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- 石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン
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商品詳細
◉焼酎「ＺＩＰＡＮＧ」の発売二周年を記念したアーティスト石井竜也とのコラボレーションキャンペーン「ＺＩＰＯＰＳ」（「ＺＩＰＡＮＧ×ＮＩＰＯＰＳ」）石井竜也オリジナルデザインの「ＺＩＰＡＮＧ」二周年記念ボトルを制作、抽選で五〇〇人の当選者のみにプレゼントされた超貴重品です。◉羽音クラシカルコンサートで発売された赤ワイン＆白ワイン焼酎２本＋ワイン２本＝合計４本飾り棚にて大事に飾ってありました。2003年の商品なので新品と言っていいのか分かりませんが、美品で未開封品です。観賞用にしていたので飲酒して美味しいかは分かりません。他では手に入らない商品かと思われます。
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http://narcologia.ru/goods/reboot401436.html
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - ミュージシャン
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - ミュージシャン
非売品】石井竜也オリジナルデザイン ジパング 焼酎-
石井竜也&米米CLUBスタッフ on X:
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン | rodeosemillas.com
非売品】石井竜也オリジナルデザイン ジパング 焼酎-
http://narcologia.ru/goods/ramshackle810066.html
http://narcologia.ru/goods/enquire499289.html
http://narcologia.ru/goods/reboot401436.html
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - nayaabhaandi.com
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - ミュージシャン
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン - ミュージシャン
非売品】石井竜也オリジナルデザイン ジパング 焼酎-
石井竜也&米米CLUBスタッフ on X:
石井竜也 ジパング焼酎 ＆ 羽音ワイン | rodeosemillas.com
非売品】石井竜也オリジナルデザイン ジパング 焼酎-