茶道具　銘盌　平成11年　勅題 青

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商品詳細
茶道具 銘盌 平成11年 勅題青干支 つちのとう万年青 一度使用後、長期自宅保管サイズ 直径約12.3cm、高さ約7.5cm 紙箱の変色、シミ、マーカーの消し跡等あり画像を良くご覧になり十分に検討下さい。
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