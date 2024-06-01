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茶道具　銘盌　平成11年　勅題 青
商品番号 O53497131449
商品名

茶道具　銘盌　平成11年　勅題 青
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具　銘盌　平成11年　勅題青干支　つちのとう万年青　一度使用後、長期自宅保管サイズ　直径約12.3cm、高さ約7.5cm　紙箱の変色、シミ、マーカーの消し跡等あり画像を良くご覧になり十分に検討下さい。
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