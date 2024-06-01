チューバ用マウスピース ヤマハ セルジオ・カロリーノ シグネチャーモデル

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BB-CAROLINOヤマハチューバ用マウスピースセルジオ・カロリーノ氏シグネチャーモデル外箱付き2022年5月ごろ購入。練習に数回使用したのみです。セルジオ・カロリーノ氏とヤマハアトリエハンブルクの金管技術者であるトーマス・ルービッツや日本の設計チームとの度重なる対話によって生まれたマウスピースです。チューバの常識を覆す多彩な演奏形態をこなすカロリーノ氏の要望によって、吹奏楽やオーケストラでの使用はもちろん、ソロやアンサンブルまで幅広く対応するオールラウンドな仕様です。チューバという楽器を通じてより深い音楽を表現したいというハイエンドユーザーの要望に応え得る高いポテンシャルを持ちます。F管でのソロやC管でのオーケストラでも使用できる、オールラウンドのマウスピース。浅めのカップにもかかわらず深い音色、また広い音域をカバーする柔軟性を持つ。○仕上げ：銀メッキ、○リム内径：32.44mm、○リムカンター：ややフラット、○リム厚さ：標準、○カップ深さ：やや浅い、○バックボア：標準、○スロート径：7.5mm種類···チューバアクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···上級者