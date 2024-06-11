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送料無料　　旧家蔵出　江戸期木彫り仏像　高さ19.5ｃｍ
商品番号 H43055830016
商品名

送料無料　　旧家蔵出　江戸期木彫り仏像　高さ19.5ｃｍ
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 13,160 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ご不明点があればコメントよろしくお願い致します。商品説明高さ約　19.5ｃｍ　底幅約　14.5×10.5ｃｍご覧のように、江戸期木彫り仏像です。大変古い物ゆえに、経年汚れや傷みが見られます、総じて良好な状態です、詳しくは写真でご確認ください。☆複数ご購入の方おまとめ致しますので、先にコメントください。☆即購入も、歓迎です。#骨董品#古美術#アンティーク#インテリア#工芸品#古道具#置物#ヴィンテージ#陶芸　#中国　#ティーポット#茶器　#文房具#茶道具#リリ博物館
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