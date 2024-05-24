【美品・新品】 最上稲荷　紅檀　総高さ約10.5㎝　仏像



木彫仏像 最上稲荷像 総高21ｃｍ つげ材木地仕上 木彫仏像の制作・販売 ...



木彫仏像 最上稲荷像 総高35ｃｍ 桧材木地仕上 木彫仏像の制作・販売 ...



木彫仏像 最上稲荷像 総高35ｃｍ 桧材木地仕上 木彫仏像の制作・販売 ...



木彫仏像 最上稲荷像 総高21ｃｍ つげ材木地仕上 木彫仏像の制作・販売 ...



木彫仏像 最上稲荷像 総高36ｃｍ 桧材 淡彩色仕上 木彫仏像の制作 ...



木彫仏像 最上稲荷像 総高36ｃｍ 桧材 淡彩色仕上 木彫仏像の制作 ...



最上稲荷像３ 販売 仏像ドットコム・東洋仏所



木彫仏像 最上稲荷像 総高35ｃｍ 桧材木地仕上 木彫仏像の制作・販売 ...



木彫仏像 最上稲荷像 総高36ｃｍ 桧材 淡彩色仕上 木彫仏像の制作 ...



木彫仏像 最上稲荷像 総高35ｃｍ 桧材木地仕上 木彫仏像の制作・販売 ...



秀吉本陣（一の丸）・日蓮聖人像 | 最上稲荷山妙教寺



手彫り彫刻 神仏各種17点まとめて大放出 - 彫刻/オブジェクト



岡山‼最上稲荷 黄金の金剛力士像 - 岡山・倉敷の骨董品・古美術品 買取 ...



岡山‼最上稲荷 黄金の金剛力士像 - 岡山・倉敷の骨董品・古美術品 買取 ...



Untitled

#仏像の商品一覧（イオリ即購入OK）■商品の状態先代が仕入れた在庫を整理するため出品していますので、お安く提供させて頂きます。新品・未使用です。■発送メルカリ便で基本的にご購入後、24時間以内にご発送致します。時間指定も可能です。■即購入OKです。値下げ交渉可能です。※まだまだ取引数は少ないですが、お取引頂いた皆様から高評価を頂いております。これからも気持ちの良いお取引を続けてまいります。■最上稲荷の台付仏像になります。材質の紅檀は高級木材で割寸は1.8寸となります。■サイズ総高さ 約10.5㎝幅 約7㎝(下台)奥行 約6㎝(下台)※詳細は写真をご参考ください。■最上稲荷日本三大稲荷の一つとして最上稲荷でお祀りされているご本尊の「最上位経王大菩薩」の仏像です。五穀豊穣、商売繁盛、開運を招くと言われています。御守りとして如何でしょうか。※写真の色味・質感につきましてはスマホ等の機種によって見え方が異なる場合がございますのでご了承ください。※材質が木材ですので季節や設置場所によっては伸び縮みし、まれに割れが生じることもあります。また、割れを防ぐために隙間を作ってあることもあり、そのためにぐらつくこともありますのでご了承ください。ご質問等ありましたら、お気軽にコメントください。#最上稲荷#仏像#柘植#最上位経王大菩薩#五穀豊穣#商売繁盛#開運#御守り種類...彫像・胸像素材...木製テイスト...和風素材...木彫主題...仏像・神像