⭐︎売り切り値下げ中⭐︎KAWAI 電子ピアノ CN29A 2021年製

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KAWAICN29A2021年製⭐︎美品2021年6月に購入し2ヶ月間ほど週3回程度使用しておりました。それからは数ヶ月ごとに使用する程度でほとんど使用しておりません。目視で確認できる傷はございません。音も鍵盤も問題なくさまざまなモードも全て使用できます。⭐︎簡易清掃済み⭐︎動作確認済み（ヘッドホン有無両方）販売セット品●CN29A本体：プレミアムホワイトメープル調仕上げ●高低自在椅子●KAWAIヘッドホン（SH-2n）●ピアノマット/ピンク ※防音マットではございません●振り子タイプ木目調メトロノーム（SYMPHA）●KAWAI鍵盤クリーナー●ボデー＆キースカットEX（本体/鍵盤クリーナー）●接続に必要なコード購入金額：126,280円(税込)サイズ：136（W）×40.5（D）×86（H）cm※サイト引用【配送について】・本商品は解体せず配送をさせていただく予定です・輸送会社についてはご購入者様の方でご手配いただくようお願いいたします。当方10階建マンションの5階・エレベーター/階段両方ございます。詳しい住所はご購入者様にのみお伝えさせていただきます。・ピアノとセット品全て輸送できるようご手配ください。・直接のお取引はご対応できかねます。・輸送時に起きたトラブルについては責任を負いかねます。いかなる場合も返品、返金は受け付けておりません。中古品である事にご理解頂き、ご検討下さいませ。何かございましたらお気軽にコメント欄にてお問い合わせください！よろしくお願い致します(¨̮)