F564 真葛香斎 抹茶碗 共箱 黒釉 松島の絵 布銘 十水五石 茶道具

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F564真葛香斎抹茶碗共箱黒釉松島の絵布銘十水五石茶道具----------------------------------------------------------------- 口径 12.2cm高さ 6.2cm目立った傷なく良い状態です。保存箱(紙箱)は古びております。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。