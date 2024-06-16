- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- DJ機器
- >
- 美品‼️ BEHRINGER DJX400
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【商品名】BEHRINGERDJミキサーDJX400【状態】動作確認済DJプレイでは使用せず、鑑賞用で使用していたため、フェーダーの痛みなどは少ないと思います。通常使用による小傷などはございますが、状態は良好です。【商品説明】■オーディオ入力MIC、PHONO入力1および2、LINE入力1および2、Return入力■オーディオ出力MASTER、TAPE、Send、PHONES出力■イコライザーStereoLow+12dB/-32dB@50Hz StereoMid+12dB/[email protected] StereoHigh+12dB/-32dB@10kHzMicLow+12dB/-12dB@50Hz MicHigh+12dB/-12dB@10kHz■一般Ｓ／N比＞88dB(ライン)クロストーク＞77dB(ライン) ゲイン調整範囲 -20dB～+9dB歪み率()THD＜0.06% 周波数帯域２０Hz～２０kHz、+0/-3dB供給電圧 100V～、50-60Hz消費電力32W■寸法・重量：8.8(H)×31.0(W)×22.0(D)cm、2.3kg種類···ターンテーブル
http://narcologia.ru/goods/mythic545135.html
http://narcologia.ru/goods/passionate740713.html
http://narcologia.ru/goods/assessor378403.html
DJミキサー ベリンガー BEHRINGER DJX400 ブランドのギフト 60.0%OFF ...
BEHRINGER/DJミキサー/DJX400 -DJ機材アナログレコード専門店OTAIRECORD
DJミキサー ベリンガー BEHRINGER DJX400
2023年最新】DJX400の人気アイテム - メルカリ
behringer - BEHRINGER DJX400 ベリンガー DJミキサーの通販｜ラクマ
DJミキサー ベリンガー BEHRINGER DJX400 ブランドのギフト 60.0%OFF ...
A10262 未使用品近い 美品 BEHRINGER ベリンガー DJX400 DJミキサー(DJ ...
A10262 未使用品近い 美品 BEHRINGER ベリンガー DJX400 DJミキサー(DJ ...
日本未発売】 【美品】Behringer DJ Proミキサー DX052 DJ機器 - sica.lu
A10262 未使用品近い 美品 BEHRINGER ベリンガー DJX400 DJミキサー(DJ ...
超新作】 DJX400 保管状態良し説明書箱付き DJ機器 - fabbricadipizza.ie
2023年最新】DJX400の人気アイテム - メルカリ
BEHRINGER DJX400(DJ機器)の新品/中古販売 | 1149076 | ReRe[リリ]
http://narcologia.ru/goods/mythic545135.html
http://narcologia.ru/goods/passionate740713.html
http://narcologia.ru/goods/assessor378403.html
DJミキサー ベリンガー BEHRINGER DJX400 ブランドのギフト 60.0%OFF ...
BEHRINGER/DJミキサー/DJX400 -DJ機材アナログレコード専門店OTAIRECORD
DJミキサー ベリンガー BEHRINGER DJX400
2023年最新】DJX400の人気アイテム - メルカリ
behringer - BEHRINGER DJX400 ベリンガー DJミキサーの通販｜ラクマ
DJミキサー ベリンガー BEHRINGER DJX400 ブランドのギフト 60.0%OFF ...
A10262 未使用品近い 美品 BEHRINGER ベリンガー DJX400 DJミキサー(DJ ...
A10262 未使用品近い 美品 BEHRINGER ベリンガー DJX400 DJミキサー(DJ ...
日本未発売】 【美品】Behringer DJ Proミキサー DX052 DJ機器 - sica.lu
A10262 未使用品近い 美品 BEHRINGER ベリンガー DJX400 DJミキサー(DJ ...
超新作】 DJX400 保管状態良し説明書箱付き DJ機器 - fabbricadipizza.ie
2023年最新】DJX400の人気アイテム - メルカリ
BEHRINGER DJX400(DJ機器)の新品/中古販売 | 1149076 | ReRe[リリ]