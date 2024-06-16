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美品‼️ BEHRINGER DJX400
商品番号 H69052773343
商品名

美品‼️ BEHRINGER DJX400
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品名】BEHRINGERDJミキサーDJX400【状態】動作確認済DJプレイでは使用せず、鑑賞用で使用していたため、フェーダーの痛みなどは少ないと思います。通常使用による小傷などはございますが、状態は良好です。【商品説明】■オーディオ入力MIC、PHONO入力1および2、LINE入力1および2、Return入力■オーディオ出力MASTER、TAPE、Send、PHONES出力■イコライザーStereoLow+12dB/-32dB@50Hz　StereoMid+12dB/[email protected]　　StereoHigh+12dB/-32dB@10kHzMicLow+12dB/-12dB@50Hz　MicHigh+12dB/-12dB@10kHz■一般Ｓ／N比＞88dB(ライン)クロストーク＞77dB(ライン)　　　ゲイン調整範囲　-20dB～+9dB歪み率()THD＜0.06%　　　周波数帯域２０Hz～２０kHz、+0/-3dB供給電圧　100V～、50-60Hz消費電力32W■寸法・重量：8.8(H)×31.0(W)×22.0(D)cm、2.3kg種類···ターンテーブル
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