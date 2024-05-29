F602 古伊万里 色絵 蓋物 楕円 菓子器 食籠 茶道具 ...

F602古伊万里色絵蓋物楕円菓子器食籠茶道具-------------------------------------------------------巾 20cm×15cm高さ 13cm目立った傷なく良い状態です。-------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。古美術品・骨董品としての出品でございます。時代に伴う小傷・スレ・汚れなどございます。画像をご確認いただき、ご理解の上お求めください。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。



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