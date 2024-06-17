中国茶器　茶器　急須

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何十年も前の中国茶器です。一度も使用されていないと思います。大切に長い間棚にしまってありました。裏に印がありますが何と書いてるのかわかりかねます。蓋の裏にも小さな印があります。中国茶がお好きな方やコレクションにしたい方いかがでしょうか？？長期間自宅保管のものですのでご理解いただける方よろしくお願いします。箱などはありません。自宅にあるもので発送させてもらいます。#中国茶#茶器#茶壺#茶道具#骨董