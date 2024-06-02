ブラッキーV RR psa10

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商品詳細
鑑定機関のPSAにて最高グレードのPSA10（GemMint）を取得したカードです当然ですがケースから取り出して発送することはございません、ケースの傷でのクレームはご遠慮くださいPSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします梱包材に包み、水濡れ対策をした上での発送になります
http://narcologia.ru/goods/smear525404.html
http://narcologia.ru/goods/rouge100010.html
http://narcologia.ru/goods/recycling651714.html
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