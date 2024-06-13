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★VAUNDY　日本武道館　深呼吸（Limited）ロングスリーブTシャツ　XL
商品番号 P20711263883
商品名

★VAUNDY　日本武道館　深呼吸（Limited）ロングスリーブTシャツ　XL
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 2,736 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コンサート前にオフィシャルストアで購入しました。sizeはXLになります当日他にもTシャツ購入したので、こちらはそのまましまってました。未開封未使用品です即購入○です。グッズ種類...Tシャツ#VAUNDY#ばうんでぃ
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