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- ★VAUNDY 日本武道館 深呼吸（Limited）ロングスリーブTシャツ XL
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商品詳細
コンサート前にオフィシャルストアで購入しました。sizeはXLになります当日他にもTシャツ購入したので、こちらはそのまましまってました。未開封未使用品です即購入○です。グッズ種類...Tシャツ#VAUNDY#ばうんでぃ
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