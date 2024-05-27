BOTカード 第二弾 74種

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★BATTLEOFTOKYO☆ENTERTHEJr.EXILE★カード第二弾全76種中74種【川村壱馬と長谷川慎1枚づつありません。画像6枚目をご確認下さい】【片寄涼太と佐野玲於、譲り受けた時から全体に焼けがあります。画像7・8枚目をご確認下さい】☆MADJESTERS★ROWDYSHOGUN☆Astro9★JIGGYBOYZ☆カードケース付き★開封してケースに入れて保管していました。【ケースに入れたまま発送させて頂きます】☆プチプチで梱包し水濡れ防止して発送させて頂きます。★自宅保管、初期キズ・スレなど気になる方はご遠慮下さい。☆質問などありましたらコメントお願いします。