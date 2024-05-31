【メイヤータイプ】ヴィンテージ・リガチャー　アルトサックス

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メイヤータイプのヴィンテージ・リガチャーです。アルトサックス用。現在のメイヤーには、軽い鋳物ネジのリガチャーが付いていますが、古いメイヤーには、このように真鍮削り出しのしっかりとしたネジのリガチャーが付いていました。ニッケルメッキはほぼ100%残っており、歪みもなく、とても良い状態です。このタイプのリガチャーの使い手としては、ルー・ドナルドソン、ペリコ・サンビート、ジェイ・トーマス、大森明、小川高生などを確認しています。ヴィンテージ品になりますので、価値の分かる方のみご購入ください。ご不明な点はお問い合わせください。宜しくお願い致します。種類...サックスアクセサリー・パーツ...リガチャー・キャップ