ピカチュウ 151 AR PSA10

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PSA鑑定済みGEMMTPSA10GEMMINT. 鑑定機関のPSAにて最高グレードのPSA10（GemMint）を取得したカードです。PSA10評価でも小さなキズや凹み・ホロかけ・白欠け・横線・製造線等ある場合がございます。又、ケースにも初期傷などある場合がございます。ご理解頂けない方はトラブル防止の為ご購入をご遠慮ください。すり替え防止の為、返品交換はお受け致し兼ねます。ご了承ください。PSAケースに入ったままプチプチで梱包し、発送致します。※発送時の事故等責任負い兼ねますのでご了承ください。ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···PSA鑑定