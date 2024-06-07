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- 【茶道具】八仙窯 高取飾壺（共箱）
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商品詳細
種類···茶道具【商品説明】商品をご覧いただきありがとうございます。経年保存品の商品になります。商品の状態ですが、•茶壺の底に経年による汚れがあります。口は閉めている状態です。紐は汚れもなく割と綺麗かと思います。裂地…笹に菊花紋割れや欠けなども見当たりません。主観では綺麗な商品かと思われます。肉眼で確認できる範囲で画像は撮影しましたが、見落とし他あるかもしれません。その他、画像をご覧いただきご理解の上どうぞよろしくお願い致します。 神経質な方はご遠慮下さい。古き物とご理解頂き、使用して頂ける方はよろしくお願い致します。土日祝日の発送が出来ません。【寸法】胴径約20.5㎝ 高さ約27㎝(採寸に多少の誤差があるかと思います)注）基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。
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