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爆丸 轟ガリュウ 瞬ホルス セット
商品番号 I69639374798
商品名

爆丸 轟ガリュウ 瞬ホルス セット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,916 円
在庫状況 あり

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商品詳細

爆丸轟ガリュウ瞬ホルスセットバラ売り可⭕※送料の関係で割高になる場合あり子供が昔遊んだものです。詳しいことはわからないので、質問に答えられない場合があります。写真にあるカード付きですが、かなり使用感あります。あくまでも中古です。ご理解いただけるかたお待ちしています。
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