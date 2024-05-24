爆丸 轟ガリュウ 瞬ホルス セット

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商品詳細
爆丸轟ガリュウ瞬ホルスセットバラ売り可⭕※送料の関係で割高になる場合あり子供が昔遊んだものです。詳しいことはわからないので、質問に答えられない場合があります。写真にあるカード付きですが、かなり使用感あります。あくまでも中古です。ご理解いただけるかたお待ちしています。
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