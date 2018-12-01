DJミキサー専用 MDR-Z500 01 片耳ヘッドフォン

㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟詐欺サイトに当方商品を盗用されました。メルカリとヤフオク以外では出品していませんので絶対に買わないように注意してください。㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟㊟値下げ交渉は不可です。十分安くて、絶対お得です。今回はSONYのMDR-Z500を改造しました。柄の部分はストレートで従来のものよりも短く、本体の長さは約23㎝になっています。LEDは白色で音に合わせて鋭く光ります。(写真参照)中古品を改造しています。洗浄しています。イヤーパッドと筐体部分は新品ですので、表記は新品未使用とさせていただきます。カールコードはMDR-Z700のものとなっています。標準とミニの両方が使えます。 あくまでDJミキサー用です。パワーアンプやミニコンポやアップル製品やウォークマンやギターアンプやマイクアンプのジャックに挿すことを想定していません。動作動画(YOUTUBE)https://www.youtube.com/shorts/BEUtj7MaSSYCDJTURNTABLEDJMIXERDJHEADPHONESSONYPIONEERDJTECHNICSUrei1620BozakRANEVESTAXRODECHOUSEJAZZGARAGELOLIPOPCALIFORNIASTYLE



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