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976❣️ 下川立夏　　日本画「赤富士」画寸 20号
商品番号 L86180551126
商品名

976❣️ 下川立夏　　日本画「赤富士」画寸 20号
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 16,383 円
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商品詳細

真作下川立夏圧巻日本画「赤富士」画寸20号岐阜県出身日本美術院特待郷倉千靭に師事陽光で朱に染まる山肌お大きいサイズのため、額のサイズを必ず確認して下さい。額サイズ79cm×79cm×5cm商品状態祖父の倉庫で保管されていました。年代物額にキズ汚れ傷みなどありますがとっても魅力ある作品です♪コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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