艦隊これくしょん -艦これ- 天津風 通常版 1/8 完成品フィギュア(月刊ホ…



HIGH-GEARedの模型と趣味の日常 1/700航空母艦『隼鷹』



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HIGH-GEARedの模型と趣味の日常 2020年01月



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HIGH-GEARedの模型と趣味の日常 1/700航空母艦『隼鷹』



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HIGH-GEARedの模型と趣味の日常 1/700航空母艦『隼鷹』 リファイン工程



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艦隊これくしょん-艦これ-天津風通常版1/8完成品フィギュア(月刊ホビージャパン2015年5月号＆6月号誌上通販、一部販売店限定)#ホビージャパン_AMAKUNI#艦隊これくしょん_艦これ_#天津風連装砲くん#艦隊これくしょん_艦これ_天津風通常版1_8完成品フィギュア_月刊ホビージャパン2015年5月号＆6月号誌上通販、一部販売店限定_日の当たらない場所でケース内で飾っていました。目立つ傷や汚れは見られませんが、人の手に渡ったもののため、やや傷汚れありにしています。頭部の付属品も欠品ありません。箱の上部は少し破れています。梱包はプチプチとクラフト紙で行います。ご検討お願いします。