Ibanez ベースアンプIBZ10BV2 10W

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IBZ10BV2ベース用10Wアンプインテリアにもぴったり。木製のオシャレなベースアンプです。使用頻度も少なく、比較的キレイな状態だと思います。[仕様]使いやすさを追求したシンプルな自宅練習用ベースアンプ。スマートフォンなどを接続できるAUXINとヘッドホン端子を搭載。夜間練習にもぴったりです。■ベースアンプ■10W■スピーカー：6.5\"×1■コントロール：Bass,Middle,Treble,Volume■入出力：BassInput,HeadphoneOut,AUXInput■サイズ：255(W)x174(D)x300(H)mm■重量：3.4Kg#Ibanez