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商品詳細
写真展のグッズ、livetourgrooveのグッズとSHOP写真、ソロコン写真になります。うちわの一つは使用しております。他は未使用品ですが、個人で保管していた物で、素人が傷などをチェックしておりますので、中古品としてお考えください。セットでのお譲りです。１００〜120サイズで発送予定#V6#ComingCentury#カミセン#森田剛
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