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- MAXTONE ジュニア ドラムセット MX-50 レッド 【廃盤品】
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商品詳細
開封未使用になります。一部袋が破れてしまっている為未使用に近いとしております。廃盤品の為現状品とは少し色使いが違うようです。簡易包装で発送致します。
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