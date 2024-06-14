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- 限定品，額絵，工藤静香絵画展シート絵，【精霊】,,未使用,,
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商品詳細
これ以上のお値下げはありません＼(__)パネル--六切縦--33㎝横--28㎝色--ブラック素材--アクリル(硝子未使用)絵画の種類...油彩画・油絵形式...額縁入り主題...人物・肖像主な画材...シート絵箱に入れたままの保管なので、色あせもなくとっても綺麗ですよ。未使用です！15年以上前、工藤静香絵画展で購入したフレーム(パネル)付きシート絵です。幻想的な絵と上品な黒のフレームが素晴らしく、高級感がありますね！
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