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- ◆秋の大感謝祭！STリプレイスメントボディ・ピックガード付き G1P21661
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商品詳細
STリプレイスメントボディ・ピックガード付きサンバーストG1P21661ノイズ処理を施したストラトタイプのリプレイスメントボディ！キャビティ内、ブリッジ下にドータイト塗装、ピッカガード裏全面にアルミテープを貼り付けることで極限までノイズを軽減しました。一般的な3シングルのピックガード付となりますがPUザグリは弁当箱型となっている為、ピックガードごと交換し、お好みのPUレイアウトに変更も可能です！改造/交換をお考えの方、この機会に是非いかがでしょうか！■付属品：ピックガード(取り付けビスは付属致しません。）※CTSポット等インチ規格をご使用の場合は拡張が必要になります。※組み上げに加工が必要となる場合もございます。下記の寸法等も合わせてご検討くださいませ。●ネックポケット縦幅：約80mm●ネックポケット横幅：約57mm●ネックポケット高さ：約16.5mm●ジョイントビス穴の間隔：約35㎜×48㎜●重量：約1.7kg■整備内容・クリーニング・ブリッジビス穴パテ埋め時間をかけた各部の点検⇒清掃⇒楽器ごとに適切な調整を行っています。商品出荷前には再度検品を行い、必要に応じて調整を行った上で出荷していますので、ベストな状態でお届けします。■コンディション・キズ等：擦れ/打ち傷・備考：中古STボディにノイズ処理を施した商品です。元のパーツのビス穴が残っております。メーカー、木材等の詳細は不明となります。その他全体的に使用に伴った、傷等はありますが、大きな傷/損傷はありません。演奏使用上問題のないコンディションです。
http://narcologia.ru/goods/secretarial748416.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement245699.html
http://narcologia.ru/goods/procurement633833.html
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