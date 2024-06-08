大型アート/モーダ・エン・カーサ/art winter tree/モダン

◎タイトルBello'sSelection☆大型アート/modaencasa/モーダ・エン・カーサ/artwintertree/モダン/アート/ウォールデコ検:カッシーナB\u0026BHAY◎サイズ縦（cm）72横（cm）72◎コメント静かなデザインの作品は、人を迎える玄関や寝室、リビングにマッチするかと思います。暮らしの中に素敵なアートがあったら。と考えますがなかなか巡り合うことが少ないです。北欧モダンを取り扱っているmodaencasaのアートを取り入れればどんな部屋でも雰囲気を変えてくれるでしょう。アートのある至高の暮らしを楽しんでみてはいかがでしょうか。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション中古品のため使用に伴う傷や擦れ等がございますが、まだまだお使い頂ける商品です。写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具、ヴィンテージ品を主に扱っておりますので中古品にご理解のある方のみご購入くださいませ。



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