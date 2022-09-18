VDC⭐︎6切りワイド

VDCの6つ切りワイド ポスター 生写真 高画質写真直筆サイン入りです。担降りした為、お譲り致します。4枚目の画像必ずご確認お願いします。⭕️付けてるところに折れ目がございます気にならないくらいでぱっと見はわからないと思います。神経質な方はご遠慮下さい。かなり可愛いです。もう買えない物になります。ダンボールに入れて発送致します。FRUITSZIPPERフルーツジッパー ふるっぱー 仲川瑠夏 るなぴ 紫



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