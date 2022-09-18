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VDC⭐︎6切りワイド
商品番号 D72297198242
商品名

VDC⭐︎6切りワイド
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VDCの6つ切りワイド　ポスター　生写真　高画質写真直筆サイン入りです。担降りした為、お譲り致します。4枚目の画像必ずご確認お願いします。⭕️付けてるところに折れ目がございます気にならないくらいでぱっと見はわからないと思います。神経質な方はご遠慮下さい。かなり可愛いです。もう買えない物になります。ダンボールに入れて発送致します。FRUITSZIPPERフルーツジッパー　ふるっぱー　仲川瑠夏　るなぴ　紫
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