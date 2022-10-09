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ポケモンカードゲーム中国語 リザードンVMAX HRプロモカード 海外限定
商品番号 E33297405994
商品名

ポケモンカードゲーム中国語 リザードンVMAX HRプロモカード 海外限定
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カード新品未開封です。海外カード特有の初期傷等ある場合ございます。あくまで上記カードの状態は出品者の主観であるため、画像を見て判断の上、ご購入ください。防水対策と折れ対策をして配送いたします。すり替え・トラブル防止のため、返品対応は致しかねますので、ご了承の上でご購入をお願いいたします。【検索用】マリィの決意海外限定ポケモンカード白銀のランス漆黒のガイストボルケニオンメタグロスVMAXハピナスVシャクヤSRズミSRカトレアSRバシャーモSAガラルフリーザーVガラルサンダーVガラルファイヤーVクララSRセイボリーHRカリンの信念スペシャルアートsaプロモ未開封未使用シャイニースターポケカVスターユニバースssrBOXsararボックススペシャルイーブイズセット限定ポケモンカードポケカ絶版BOXシロナカトレアリーリエアセロラシャイニースターVシロナSRウルトラムーンBOXダイパリメイクシロナポケカポケモンセンターフルメタルウォールマリィルチアかんこうきゃくミモザナンジャモクレイバーストスノーハザードリーリエギフトボックスリーリエボックス中国がんばリーリエクレイバーストバイオレットディスプレイフレームコインスーリブプレイマットデッキケースボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···HR特徴···プロモーションカード(PR)
http://narcologia.ru/goods/ramshackle983566.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming160292.html
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