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サンダーex SAR ⭐︎美品⭐︎ 151 ポケモンカード ポケカ
商品番号 R71144394941
商品名

サンダーex SAR ⭐︎美品⭐︎ 151 ポケモンカード ポケカ
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完全ワンオーナー品✨パックから自引きしてすぐにスリーブ、冷暗所保管。大きく目立った白かけや傷はないと思います。ただし初期不良の報告が多いパックなので、お写真でのご判断をよろしくお願いいたします。お写真追加等要望あればお気軽にコメントください♪Wスリーブと硬質ローダーに入れ緩衝材で梱包・濡れ折れ対策をして当日または翌日には発送致しますので何卒よろしくお願いいたします(^^)_______________________________________ポケカ　ポケモンカード　ポケモン　chrsrsararur151ミュウミュウツーピカチュウ強化拡張パックリザードン　カメックス　フシギバナexゲンガーモンスターボール　マスターボール　ミラー　進化イーブイ　サンダース　シャワーズ　サンダーMewtwoMewCharizardPikachuRayquazaボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)
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