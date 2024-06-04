サンダーex SAR ⭐︎美品⭐︎ 151 ポケモンカード ポケカ

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完全ワンオーナー品✨パックから自引きしてすぐにスリーブ、冷暗所保管。大きく目立った白かけや傷はないと思います。ただし初期不良の報告が多いパックなので、お写真でのご判断をよろしくお願いいたします。お写真追加等要望あればお気軽にコメントください♪Wスリーブと硬質ローダーに入れ緩衝材で梱包・濡れ折れ対策をして当日または翌日には発送致しますので何卒よろしくお願いいたします(^^)_______________________________________ポケカ ポケモンカード ポケモン chrsrsararur151ミュウミュウツーピカチュウ強化拡張パックリザードン カメックス フシギバナexゲンガーモンスターボール マスターボール ミラー 進化イーブイ サンダース シャワーズ サンダーMewtwoMewCharizardPikachuRayquazaボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)