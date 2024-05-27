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パール　ツインペダル　P-122TW ソフトケース付き
商品番号 L17524748003
商品名

パール　ツインペダル　P-122TW ソフトケース付き
ブランド名 パール
特別価格 税込 8,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PEARLP-122TWツインペダル　ソフトケース付きペダル一式、ソフトケースになります。写真でご確認ください。あまり使用感がない商品です。アンダープレート搭載で安定感は抜群、クセのないパール伝統の真円カムにシングルチェーン搭載による軽くて素直な踏み心地で、ツインペダル初心者にお勧めのペダルです。ヒールプレートの位置を3段階に調節可能なパワーシフター搭載なので自分なりの踏みやすいセッティングをすることが出来ます。s0829900123
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