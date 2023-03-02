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1/400 エアバス　AIRBUS A320 AEROFLOT
商品番号 N46003489342
商品名

1/400 エアバス　AIRBUS A320 AEROFLOT
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 3,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1/400phoenixAIRBUSA320AEROFLOTSOCHI.RU201410693アエロフロートソチオリンピック仕様未使用未展示ですが、箱に経年相応の傷みございます。迅速に発送致します。ロシア　ソチオリンピック航空　航空機　フェニックスソチ五輪　2014限定リミテッドエディションLimitedEdition
http://narcologia.ru/goods/mythic767435.html
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エアバス、アエロフロートにA320シャークレット初号機納入

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機内座席配置 | Aeroflot

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File:Aeroflot Airbus A330 Kustov.jpg - Wikimedia Commons

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