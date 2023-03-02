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- 1/400 エアバス AIRBUS A320 AEROFLOT
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商品詳細
1/400phoenixAIRBUSA320AEROFLOTSOCHI.RU201410693アエロフロートソチオリンピック仕様未使用未展示ですが、箱に経年相応の傷みございます。迅速に発送致します。ロシア ソチオリンピック航空 航空機 フェニックスソチ五輪 2014限定リミテッドエディションLimitedEdition
http://narcologia.ru/goods/mythic767435.html
http://narcologia.ru/goods/encourage554072.html
http://narcologia.ru/goods/perforce640965.html
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1/400 エアバス AIRBUS A320 AEROFLOT-
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機内座席配置 | Aeroflot
File:Aeroflot Airbus A330 Kustov.jpg - Wikimedia Commons