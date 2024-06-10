【9/7迄限定価格】 USED特価 Bacchus 5弦ベース

#バッカス#Bacchus#ベース#5弦#5弦ベース#ジャズベース#ジャズベWL-534MadeinPhilippineアッシュボディホワイトボディ透明ピックガードアンプに繋いで動作確認済。画像3枚目：ピックガードの割れ、汚れ有画像7枚目：ペグの汚れ有弦なしケースなし緩衝材と段ボールで梱包予定。状態考慮での特価出品です。送料込みのため、お値下げはできません。BacchusバッカスGibsonギブソンEpiphoneエピフォンFenderフェンダーエレキギターレスポールストラトぼっち・ざ・ろっく！けいおん！



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