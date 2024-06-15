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- ■ 名工 奥野美登 美峰 花梨 舟橋蒔絵 文箱形 香合 共箱 玉杢 裏千家表千家
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商品詳細
ご覧いただき誠にありがとうございます奥野美登美峰花梨舟橋蒔絵文箱形香合です。中古ではございますが大きな欠点など無く主観では比較的綺麗な商品かと思います。肉眼で確認できる範囲で画像は撮りましたが、見落とし他あるやもしれませんのでその他画像にてご判断くださいませ。また画像についての質問等ございましたらお気軽にご質問下さいませ。 サイズ 幅 約 6.6×5.9ｃｍ 高さ約 2ｃｍ＃奥野美登＃香合
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