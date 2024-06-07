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- 茶道具 水指 細水指 朝鮮唐津 写 瓢 耳付 阿漕窯 十浦 新品未使用
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商品詳細
朝鮮唐津写瓢耳付阿漕窯十浦紙箱入り窯元説明入り口径11.8cm高さ21.0cm蓋は含まず新品未使用になります保管品になります#茶道具#水指#細水指#朝鮮唐津#唐津#写#瓢耳#耳付#阿漕窯#十浦#四日市
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