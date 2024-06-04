お琴　送料込み　特価品

だいぶ使い込まれたお琴です。写真でもわかりますが傷が結構あります。意外に高音部は傷が少なめですが、3-9くらいまでの傷がたくさんあります。また、裏面と側面にも傷のような修理痕のようなものがあります。見た目に難ありなのでお安くいたします。付属品はありません。一応口前袋と琴袋があるのですが汚いのでおまけとお考えください。



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