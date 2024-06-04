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お琴　送料込み　特価品
商品番号 F97844451249
商品名

お琴　送料込み　特価品
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 4,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

だいぶ使い込まれたお琴です。写真でもわかりますが傷が結構あります。意外に高音部は傷が少なめですが、3-9くらいまでの傷がたくさんあります。また、裏面と側面にも傷のような修理痕のようなものがあります。見た目に難ありなのでお安くいたします。付属品はありません。一応口前袋と琴袋があるのですが汚いのでおまけとお考えください。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome202343.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis810644.html
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