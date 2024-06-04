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モネ【旧総督府】



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クロード・モネ〈ルーアン大聖堂〉



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モネ 「旧総督府」 原画同縮尺近似（12号）（プリハード・デジタグラ ...



モネ展｜スタッフブログ | リノベのことならnuリノベーション



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7月限定 30000円から値下げしました！額装絵画額縁付絵画役所に飾られていた物を数点購入したうちの１点です。額縁だけでも豪華で数何万します。油絵風のままに最新の写真技術で再現したモネの作品になります。絵画用キャンバスに直接印刷されています。ルーブル美術館・オルセー美術館・ワシントン国立絵画館・ロンドン国立絵画館・ブリヂストン美術館・大原美術館、世界の有名美術館から所蔵作品原画のカラーポジフィルム提供を受けて制作された複製画です。作品を所蔵する美術館の専門家も高く評価する、傑出した再現性が特長です。比較的綺麗ですが中古品となります。検品時に気付かない傷や汚れがある場合がございます。中古品ということをご理解頂ける方のみご検討下さい。高さ65cm横73cm絵の周りの枠(キャンバス)に小さなシミあり形式···額縁入り段ボールサイズ 80×74×12＝166