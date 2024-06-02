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クリムト　接吻　アートポスター　額付き
商品番号 X68092191197
商品名

クリムト　接吻　アートポスター　額付き
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

専用の額付きクリムト\"接吻\"アートポスターになります。金色が特徴的で部屋のインテリアには最適です。素人採寸ですが、サイズは以下をご参照ください。47cm×41cm×4cm目立った傷等は見受けられませんが、中古品である事をご理解ください。状態は写真からご確認いただけます。
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【クリムト】　絵画額装品　接吻/TheKiss

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