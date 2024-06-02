クリムト　接吻　アートポスター　額付き

専用の額付きクリムト\"接吻\"アートポスターになります。金色が特徴的で部屋のインテリアには最適です。素人採寸ですが、サイズは以下をご参照ください。47cm×41cm×4cm目立った傷等は見受けられませんが、中古品である事をご理解ください。状態は写真からご確認いただけます。



トライエックス アートフレーム/静物 ゴールド フレーム付き アートポスター 接吻 クリムト ゴールドフレーム TXA-005G



【クリムト】 絵画額装品 接吻/TheKiss



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クリムト 接吻 | labiela.com



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