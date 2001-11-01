B'z サイン色紙 2010 MAGIC 美品

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ご覧いただきありがとうございます。2010年ライブ会場の抽選で当選したサインです。袋に入れて暗所にて大切に保管していました。傷やヨレ擦れ無く状態ですが、個人保管になりますので理解のうえご検討いただけますと幸いです。どうぞ宜しくお願いします。稲葉浩志松本孝弘LIVEGYM#B'z#Bz#稲葉浩志#松本孝弘#サイン#2010#MAGIC#Pleasure人気グループ···B'zグッズ種類···色紙