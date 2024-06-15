

さ時代備前茶道具昭和初期の名工高原昌治作珍品希少❣️ さ時代備前茶道具昭和初期の名工高原昌治作珍品希少❣️



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種類···茶道具3❣️時代備前焼き手捻り水差し昭和初期の名工です。数少ない銘品です♪高原昌治作陶です。珍品希少価値大です。荒土を使い手捻りの大きな水差しです。土やら仕上がりは藤原雄先生の作品と土味が似てます。高原昌治先生は父親は高原祥治先生津山市生まれ、伊勢崎陽山、石井不老に師事し伊部下り松に築窯。細工物に名品が多き、自己の作陶を作り上げた作家です。やはり父親譲りの独特の感じがあります❣️仕上がりが黄ゴマ斬切り江戸期の小豆色も出てとっても不思議な凄い作品です。やっと調べて解りました‼️古い古い本に、、、。私はこちらを見て手にした時にこれは凄い作陶だと感じて居りました。サイズは高さは約15.5センチに横幅は約19.5センチに口径は12センチほどです。お値段はとってもお値打ち品ですがメルカリ価格です。30万円です。高原昌治先生は平成12年10月13日没藤原雄先生は平成13年10月29日に没になられる。1年違いです。がお年は8年位でしょうか？少し上の方です。作陶と個性的で野性的などっしりしたこの作品をどうぞお手元にこの機会にどうぞ素晴らしい作品に触れて頂きたいです♪只今最終お値下げ致しました♪18万円までにお下げ致しました。宜しくお願い致します*\\(^o^)/*❣️