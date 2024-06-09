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マンドリン　ケース付き
商品番号 B13174177562
商品名

マンドリン　ケース付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

65cm実家の天袋に眠っていました。詳しいことはわかりませんが、付属品にYAMAHAの記載がありますのでYAMAHAで出品しております。ケースの外側はダメージがあります。未使用の弦も一緒にお付けいたします。ピックが２つあります。種類···マンドリンアクセサリー・パーツ···ケース
http://narcologia.ru/goods/moisture367169.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei165971.html
http://narcologia.ru/goods/choice997285.html

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