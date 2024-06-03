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MACKIE マッキー SRM350 パワードスピーカー
商品番号 O99515837718
商品名

MACKIE マッキー SRM350 パワードスピーカー
ブランド名 マッキー
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■付属品　本体元箱【状態】★完動品、動作確認済みです。☆移動による擦れから側面や角に使用感があります。★人の手に渡ったものではありますので、気になる方は購入をお控え頂きますようにお願い致します。■商品説明全世界で最もこよなく愛され続けているポータブルラウドスピーカー。さまざまな現場に対応すべく、パワフルかつ簡単に誰でも最適な音作りができるシステム、それがMackieSRMシリーズです。・1000Wのカスタムトランスデューサーを搭載し、ライブサウンドレベルの充分な音量を実現・10インチ高出力ウーファー/1.4インチチタニウムドームコンプレッションドライバー・プロフェッショナルサウンドのための高解像度オーディオプロセッシングにより実現した比類なき明瞭度・業務用スピーカーのトップブランドEAWによる音響補正特許技術・緻密な2Wayクロスオーバー・高域/低域ユニット間の時間整合、位相補正・用途に応じた4種類のスピーカーモードをワンタッチで切替可（PA、DJ、モニター、ソロイスト・ヴォーカル）・不快なフィードバックをワンタッチで自動で検知してくれるフィードバックデストロイヤー・独立したレベル調整可能なMackieWide-Z入力端子を装備した2chミキサー・ゲインノブを一ひねりするだけでマイクからギター入力まで調整可・BGMソース入力用RCAステレオコネクター・過入力時に大切な機材を保護してくれる高性能SmartProtectDSP・フロアモニターに最適なテーパーとボイシングモードはステージ上で最適なカバーエリアを実現・固定設備での吊り下げ設置にも対応・耐久性にも優れたポータブル設計種類···スピーカー
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